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Gümüşhane'de ağlayan kadını andıran kaya dikkat çekiyor

Gümüşhane'de yandan bakıldığında ağlayan kadına benzeyen kaya silueti dikkat çekiyor.
 07 Mart 2021 13:37
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Gümüşhane'de ağlayan kadını andıran kaya dikkat çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki ilginç kaya siluetlerine bir yenisi de Gümüşhane'den eklendi.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gökdere köyünün Kızılbaş Gedikleri bölgesinde bulunan bir kaya parçasına yandan bakıldığında ağlayan kadın yüzü şeklini andırıyor.

Kendi köyü olan Gökdere köyünde daha önce kayanın önünde fotoğraf çekildikten sonra fotoğrafı inceleyen MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, kayanın yandan bakıldığında ağlayan kadını andırdığını fark etti. Görünüşü teyit etmek için bir kez daha bölgeye giden Aydın, dikkatli bakınca yine aynı görüntüyü fark etti.

Bunca yıldır o kayanın yanından geçmelerine rağmen o şekli fark etmediklerini kaydeden Aydın, "Normalde o fotoğrafı çekilene kadar hiçkimse farkında değildi. O fotoğrafı gördükten sonra Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde havanın açık ve güneşli olduğu günlerde ortaya çıkan Atatürk silueti aklıma geldi. Bizim köyümüzdeki kayaya dikkatli bakıldığında ise gözlerinden yaş akan bir kadın silueti var. Yıllardır yanından yöresinden geçtik ama hiç fark etmedik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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