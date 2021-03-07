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O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da, cadde ve meydanlar boş kaldı.
 07 Mart 2021 13:19
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O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz

Kentte dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve yarın 05.00'te sona erecek, istisnalar dahi ortadan kaldırılarak uygulanan kısıtlamaya vatandaşların uyduğu görüldü.

Vatandaşlar sadece nöbetçi eczane ve hastane için evlerinden dışarıya çıkabiliyor.

Şehrin simgelerinden Ulu Cami ve çevresinde turistlerin dahi olmadığı görüldü.

Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 4 Mart Perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan kentte alınacak tedbirlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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