Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, VATAN-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile bugüne kadar yapılmış en uzak menzil atışının başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.
|07 Mart 2021 13:48
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Milli Savunma Bakanlığınca konuya ilişkin tatbikat görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, "VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" ifadelerine verildi.
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