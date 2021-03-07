Kısıtlamanın olmadığı 'mavi' şehir rehavete kapılmadı
Uşak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar günü, kent genelinde sakinlik görüldü.
|07 Mart 2021 14:09
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Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında batı illeri arasında tek düşük riskli il olarak dikkati çeken kentin sakinlerinden bir kısmı, pazar günü cadde ve sokaklara çıktı.
Ara ara yağan yağmurun da etkisiyle kent genelinde yoğunluk olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi ve Atapark'ta yürüyüş yaptı, parklarda zaman geçirdi. Dışarı çıkan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.
Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü, kentin işlek noktalarında devriye atarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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