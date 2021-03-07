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'Geçiş ücretini ödemedi icralık oldu' haberlerine açıklama

Otoyol A.Ş. tarafından, Bursa'da bir vatandaşın otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutması üzerine başlatılan icra takibine ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu plaka ile ilgili internet sitesi veya banka vasıtası ile yatırılan bir ücret de olmadığından dolayı 24.10.2020 tarihinde ilgili sürücüye ikaz mektubu gönderilmiştir. Buna rağmen bir ödeme yapılmadığından dolayı 08.01.2021 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. İcra dosyasına 03.03.2021 tarihinde ödeme yapılmış olup dosya kapanmıştır" denildi.
 07 Mart 2021 14:29
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'Geçiş ücretini ödemedi icralık oldu' haberlerine açıklama

Bursa'da bir vatandaşın otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutması ve bunun üzerine icra takibinin başlatılması hakkında medyaya yansıyan habere ilişkin Otoyol A.Ş. tarafından açıklama yapıldı.

"İlgili bildirimler araç sürücüsüne geçiş esnasında teslim edilmiştir"

Yapılan açıklamada, "34 ZZ 4306 plakalı araç ile ilgili olarak; söz konusu aracın Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi Köprüsü Dahil) Otoyolunda; 29.08.2020 tarihinde Bursa Batı giriş-Soma çıkış ücret toplama istasyonunda 81,95 TL tutarında 1 adet ve 29.08.2020 tarihinde Soma giriş-30.08.2020 tarihinde Bursa Batı çıkış ücret toplama istasyonunda 81,95 TL 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet ihlalli Geçiş Bildirimi (İGB) bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bahse konu geçişler esnasında araç üzerine kayıtlı OGS hesabı bulunmadığı, 19.07.2017 tarihinde açılan, bir bankaya bağlı 1108175831 numaralı HGS hesabı bulunduğu aktarılarak, "Yapılan inceleme sonucunda ihlalli (ödemesiz) geçişler esnasında söz konusu araca ait HGS vasıtasıyla yapılan sorgularda hesabın bağlı bulunduğu bankadan veya PTT'den 'Ürün Bakiyesi Yetersiz' şeklinde uyarılar alınması nedeniyle, geçiş ücreti tahsilatlarının yapılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araç sürücüsü tarafından ilgili geçişler esnasında nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği de tercih edilmemiş olup, ilgili ihlalli geçişler oluşmuştur. Bu yöntemlerden herhangi biri araç sahibi tarafından tercih edilmemiş olması durumunda, ihlalli (ödemesiz) geçilmesi halinde, araç sürücüsü tarafından teslim alınmak üzere 'İhlalli (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi' (İGB) ve geçişin ihlalli olduğu üzerine 'İGB'li Geçiş' olduğu yazılarak belirtilmiş olan yazar kasa fişi düzenlenmektedir. İlgili bildirimler araç sürücüsüne geçiş esnasında teslim edilmiştir" denildi.

"İkaz mektubu gönderildi"

Ayrıca, yapılan açıklamada, 34 ZZ 4306 plakalı aracın 29-30.08.2020 tarihlerinde yapmış olduğu 2 adet ihlalli geçiş için yapılan inceleme sonucunda söz konusu araca ait HGS hesabının (1108175831) 15 gün içinde her gün sistem tarafından otomatik sorgu ile sorgulandığı, ilgili banka veya PTT tarafından 'Ürün Bakiyesi Yetersiz' cevabı alındığı belirtilirken, bunun üzerine 24.10.2020 tarihinde ilgili sürücüye ikaz mektubu gönderildiği kaydedildi.

"Dosya kapandı"

Otoyol A.Ş., ikaz mektubu gönderilmesine rağmen ödeme yapılmaması üzerine 08.01.2021 tarihinde icra takibinin başlatıldığını, icra dosyasına 03.03.2021 tarihinde ödeme yapılması üzerine dosyanın kapandığını açıkladı.

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu
İhlas Haber Ajansı
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