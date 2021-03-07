1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinden CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki

Anne Ayşegül Biçer: "Bir buçuk yıldır annelerin, babaların feryatlarını görmediniz, buraya gelip boy gösterisi yaptınız"- Baba Celil Begdaş: "Anne ve babalar hepsi evlat peşinde, kim konuştuysa evladı için konuştu"
 07 Mart 2021 14:43
+Aa- Yazdır
Diyarbakır annelerinden CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki

Diyarbakır anneleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı "Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi."açıklamasını eleştirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 552. gününde devam ediyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Ayşgegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özel'in kendilerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalara cevap verme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

"Ne sosyal medyadan bize cevap veriyor ne de bir açıklama yapıyor. Bizi duymuyor. Duyuyorsa da duymazlıktan geliyor." ifadelerini kullanan Biçer, şöyle konuştu:

"Özgür Özel'e soruyorum. 'Diyarbakır İl Başkanı daha önce geldi.' diyor. HDP'ye girip sonra bizim yanımıza geldi. 'Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi.' diyor. Tepki gösterenler ailelerdi. Bir buçuk yıldır annelerin, babaların feryatlarını görmediniz, buraya gelip boy gösterisi yaptınız. HDP'yi, PKK'yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz. Bize bir cevap vermediniz. Yaptığınız Twitter açıklamasında bile diyorsunuz ki 'Evlatları için mücadele eden...' HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık. Biz anneler ve babalar olarak diyoruz ki 'CHP artı HDP eşittir PKK.' Söylediğimizin arkasındayız. Gelişinizi samimim bulmadık. HDP ve CHP ittifak içinde. Bizim üstümüzden kirli siyaset yapmasınlar."

Babalardan Celil Begdaş ise ziyarette Özel'e tepki verdiğini ifade etti.

Özel'in kendisine "Sen eylem yapan aile değilsin." dediğini aktaran Begdaş, şunları aktardı:

"Anne ve babalar hepsi evlat peşinde, kim konuştuysa evladı için konuştu. Şimdiye kadar neredeydiniz? Oturma eyleminin başladığı ilk günlerde Sezgin Tanrıkulu paylaşım yaptı 'Evlatlarınız İstanbul'da.' dedi. Ben de ona 'Evlatlarımızı İstanbul'da ise niye getirmediniz?' dedim."

Bu arada Diyarbakır annelerine ziyaretler de sürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Kadınlar Komisyonu Başkanı Hatice Çelik ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek karanfil verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu
07 Mart 2021 16:22		 CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu
07 Mart 2021 09:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması
07 Mart 2021 06:30		 7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Mart 2021 00:01
Samsun Valisi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın
06 Mart 2021 23:50		 Bakan Selçuk: Çocukları düşünerek kontrollü davranın
06 Mart 2021 22:31
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
06 Mart 2021 21:51		 İçişleri Bakanlığı'ndan Ereğli Kaymakamı'na ilişkin açıklama!
06 Mart 2021 21:29
Soylu'dan görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi paylaşımı
06 Mart 2021 20:48		 Bakan Soylu, Ardahan'da güvenlik toplantısına katıldı
06 Mart 2021 20:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı16:22 - Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu16:20 - Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı16:16 - Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi16:12 - Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı16:12 - Meteoroloji'den 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
16:10 - Doğu'nun 'kış cenneti' gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl16:08 - Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor16:03 - Matematik onlardan soruluyor16:00 - Türkiye'den dünyaya açılan gemilerde kadınların da imzası var15:55 - Kadınlar pek çok iş kolunda alın teri döküyor15:54 - Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı
15:51 - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı15:48 - Araştırma: Çalışan kadına yeterli önem verilmiyor15:39 - Samsun Barosu, darp edilen kadına hukuki destek verecek15:37 - Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak15:25 - Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi
15:21 - MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Artık bir yetişkin olduğunu fark ettiğin anlar 3
farsça çeviri 1
kafası biraz değişik çalışıyor 3
pazar temizliğinde eşine yardım eden erkek 2
peri 1
hami sami dil ailesi 1
korkuluk 1
Özür dilemek 2
tehlikeli sularda yüzmek 3
Bihter 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam