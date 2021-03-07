'Çok yüksek riskli' ilde validen 'ekstra önlem' uyarısı
|07 Mart 2021 14:47
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, vatandaşlardan sağlık gibi çok mecburi sebepler olmadıkça şehirlerarası seyahat yapmamaları istendi.
Haftalık vaka artışı hızında Türkiye'de Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan kentte, valilik koordinesinde sıkı denetim mekanizması hayata geçirildi.
Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde maske ve sosyal mesafe konularında denetimlerini sıklaştırırken, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda HES sorgulaması yapılıyor.
Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, var olan tablodan kurtulabilmek için herkesin sorumluluk bilincinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
- "Ekstra bazı önlem ve tedbirler almak zorunda kalabiliriz"
Karaömeroğlu, salgınla mücadelenin en başından beri söyledikleri gibi ancak el birliğiyle başarıya ulaşabileceğini belirterek, şunları dile getirdi:
"Bu mücadeleyi tüm Sinop halkı ile birlikte kazanabiliriz. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça, sağlık ve ticaret gibi nedenler olmadıkça şehirlerarası seyahatlerini bir süre ertelesinler. Her vatandaş kendi otokontrolünü sağlamadıkça biz bu mücadeleyi kazanamayız. Herkes sorumluluk bilincinde olmalı. Ev, komşu, taziye ziyaretlerini ay sonuna kadar yapmayalım. Yani artışımız devam ederse tabii ekstra bazı önlem ve tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Ama ben Sinop'u, el ele vererek bu kırmızıdan çıkmaya karar vermiş olarak görüyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu'nun 'kış cenneti' gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl
07 Mart 2021 16:10
|Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak
07 Mart 2021 15:37
|Kısıtlamanın olmadığı 'mavi' şehir rehavete kapılmadı
07 Mart 2021 14:09
|Gümüşhane'de ağlayan kadını andıran kaya dikkat çekiyor
07 Mart 2021 13:37
|Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi
07 Mart 2021 12:33
|New York'a cevap Elazığ'dan verildi: Love Erdoğan
07 Mart 2021 06:48
|'Bozkırın ortasında vaha': Benliahmet İstasyonu
06 Mart 2021 23:21
|İzmirliler kısıtlamasız cumartesi günü Kordon'a akın etti
06 Mart 2021 19:16
|Bakanlıktan, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi açıklaması
05 Mart 2021 22:24
|'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı
05 Mart 2021 21:51