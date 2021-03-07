'Çok yüksek riskli' ilde validen 'ekstra önlem' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, vatandaşlardan sağlık gibi çok mecburi sebepler olmadıkça şehirlerarası seyahat yapmamaları istendi.

Haftalık vaka artışı hızında Türkiye'de Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan kentte, valilik koordinesinde sıkı denetim mekanizması hayata geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde maske ve sosyal mesafe konularında denetimlerini sıklaştırırken, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda HES sorgulaması yapılıyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, var olan tablodan kurtulabilmek için herkesin sorumluluk bilincinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

- "Ekstra bazı önlem ve tedbirler almak zorunda kalabiliriz"

Karaömeroğlu, salgınla mücadelenin en başından beri söyledikleri gibi ancak el birliğiyle başarıya ulaşabileceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu mücadeleyi tüm Sinop halkı ile birlikte kazanabiliriz. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça, sağlık ve ticaret gibi nedenler olmadıkça şehirlerarası seyahatlerini bir süre ertelesinler. Her vatandaş kendi otokontrolünü sağlamadıkça biz bu mücadeleyi kazanamayız. Herkes sorumluluk bilincinde olmalı. Ev, komşu, taziye ziyaretlerini ay sonuna kadar yapmayalım. Yani artışımız devam ederse tabii ekstra bazı önlem ve tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Ama ben Sinop'u, el ele vererek bu kırmızıdan çıkmaya karar vermiş olarak görüyorum."