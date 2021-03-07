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Bir vahşet haberi de Ankara'da! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Türkiye Samsun'daki olayı konuşurken bir vahşet haberi de Ankara'dan geldi. Ankara'da Zeynel Korkmaz (38), tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.
 07 Mart 2021 14:51
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Bir vahşet haberi de Ankara'da! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Olay, dün akşam Mamak Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Zeynel Korkmaz, eve geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Zeynel Korkmaz mutfaktan bıçak alarak eşini kovalamaya başladı. Reyhan Korkmaz, evde 4 çocuğunun bulunduğu sırada yatak odasına kaçtı. Ancak, Zeynel Korkmaz eşini yatak odasında yakalayarak boğazından bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, o anlara şahit olan çocukları çığlık atarak yardım istedi. Zeynel Korkmaz ise panikle evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Reyhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Reyhan Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgede yaptığı kapsamlı arama çalışması sonucu Zeynel Korkmaz'ı yakalayarak, gözaltına aldı.

'ÇOCUKLAR, 'ANNEMİ KURTARIN' DİYE YALVARIYORDU'

Ailenin komşusu Suat Tosun, "Ben eve geldiğimde kadının öldüğünü gördüm. Çocuklar bana 'annemi kurtar' diye yalvarıyordu. Babaları ise olay yerinden kaçmıştı. Bir süre sonra bizim yöneticiyi arayarak beni istedi. Bana da 'çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet' dedi. Bizde bugün çocukları yurda teslim ettik. Çocuklar için çok kötü bir durum. Gerçekten çok üzüldük" dedi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Öte yandan Zeynel Korkmaz'ın başka bir kadınla da dini nikahlı olduğu öğrenildi. Ayrıca, Zeynel Korkmaz'ın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Zeynel Korkmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, suçunu kabul ederek cinnet getirip cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Zeynel Korkmaz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin biri lise, üçü ise ilkokulda eğitim gören çocuklarının çeşitli yurtlarda koruma altına alındığı öğrenildi.
DHA
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