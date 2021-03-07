MEB: Resmi kanallardan paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyin
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
|07 Mart 2021 15:00
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada yer alan bazı gerçek dışı ifadeler hatırlatılarak, şu uyarıda bulunuldu:
"Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz."
ASILSIZDIR❗️MEB (@tcmeb) March 7, 2021
Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/5krUCaujHg
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