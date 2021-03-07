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Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
 07 Mart 2021 19:02
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Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 735 olarak açıklandı.

Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 030, ağır hasta sayısı 1.261 oldu.
Memurlar.Net
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