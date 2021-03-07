Kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darbetti
|07 Mart 2021 15:14
|+Aa- Yazdır
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu. İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı. Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
DARP ANLARI KAMERADA
Öte yandan taciz şüphelisi H.H.Ü'nün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehir Tiyatrolarında 'cinsel taciz' yargılamasında sanık iddiaları reddetti
04 Mart 2021 12:58
|Çocuk istismarı sanığını 'tokalaşmak için yanağından öptüm' bahanesi kurtarmadı
03 Mart 2021 15:43
|Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası
03 Mart 2021 14:04
|Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası
03 Mart 2021 13:40
|Selçuk Bayraktar'a atılan 'iftira' davasında karar açıklandı
03 Mart 2021 13:29
|Belediye Başkanı'nın evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
01 Mart 2021 19:59
|Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi
27 Şubat 2021 13:05
|Ailesinin bulunduğu araçta maske takmayan kişiye yazılan ceza iptal edildi
25 Şubat 2021 16:47
|Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 memura verilen cezanın gerekçesi açıklandı
25 Şubat 2021 11:30
|Bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı
24 Şubat 2021 21:54