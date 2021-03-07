MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.
|07 Mart 2021 15:21
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
07 Mart 2021 15:51
|Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
07 Mart 2021 13:46
|MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Mart 2021 10:33
|Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor
07 Mart 2021 07:30
|3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
06 Mart 2021 16:50
|İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası
06 Mart 2021 13:10
|FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
06 Mart 2021 13:04
|3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı
06 Mart 2021 11:58
|Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı
06 Mart 2021 11:57
|PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
05 Mart 2021 23:00