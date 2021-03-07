1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi

Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) açılan kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi olan 2 çocuk annesi Elif Rana Kılıç (43) 6 ay sürecek eğitimi tamamladıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi alarak iş imkanına kavuşacak. Kılıç, "Benim alanım biraz tehlikeli ve ben bu alanı çok seviyorum. Kaynak işinde çok iyi bir usta olmak istiyorum" dedi.
 07 Mart 2021 15:25
+Aa- Yazdır
Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi

Keçiören ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Elif Rana Kılıç, 2016'da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını da yapan Kılıç, geçen yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olarak B sınıfı iş güvenliği uzmanı oldu. Kılıç, daha sonra ise ASO-SEM'de açılan kaynakçılık kursuna katıldı. 23 kişilik sınıfın tek kadın kursiyeri olan Kılıç, 6 ay sürecek eğitimi tamamladıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi alarak iş imkanına kavuşacak.

'ERKEK YA DA KADIN İŞİ DİYE AYRIMCILIK YAPMIYORUM'

Kılıç, kaynakçılık mesleği konusunda erkek ya da kadın işi diye ayrımcılık yapmadığını söyleyerek, "Herkes içinde potansiyel varsa sevdiği işi yapabilir' diye düşünüyorum. Kaynak sektörü çok tehlikeli sınıfta yer alan bir sektör, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kaynak yapılan yerlerdeki havalandırma sistemlerinin çok iyi olması lazım. İşverenlerin yine kaynak yapan kişiye kişisel koruyucu donanımları hangi kaynağı yapıyorsa onun cinsine göre vermesi lazım. Çalışanların da kendi kişisel koruyucu donanımlarını kullanmaları lazım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü elektrik, gaz ve ısıyla bir arada çalışıyorsunuz. Hem yangının, patlamanın hem de meslek hastalıklarının çok yoğun olabileceği bir çalışma alanı" dedi.

'ÇOK İYİ BİR USTA OLMAK İSTİYORUM'

Kılıç, farklı şeyler üretmeyi çok sevdiğini, hiç bir kadının 'ben bunu yapamam, bu çok tehlikelidir, benim burada ne işim var' diye arka planda yer almamasını istedi. Sanayinin ve teknolojinin geliştiği bir dönemde olduklarını söyleyen Kılıç, "Dünya konjonktürü çok farklı yerlere gidiyor. Kadınların bu gelişim süreci içerisinde erkeklerle beraber neden ortak payları ve her alanda katkıları, emekleri olmasın. Hiç kimsenin 'evde oturup ne yapayım' diye düşünmesine gerek yok. Gerçekten Ankara'da ASO bünyesinde olsun ya da başka şehirlerde büyükşehir bünyesinde olsun kadınların yeterince kendilerini değerlendirebileceği alanlar var. Benim alanım biraz tehlikeli ve ben bu alanı çok seviyorum. Kaynak işinde çok iyi bir usta olmak istiyorum. Aynı zamanda dalgıcım. Hedefim de şu var; su kaynağı yapmak. Suyun altına inmeyi hedefliyorum. Bu aşamaya ulaşıncaya kadar bir ustalık, süreç gerekiyor. Bunları başarılı bir şekilde atlatırsam bundan sonraki hedefim su altı kaynak eğitimini alıp, o suyun altına inmek. Aynı zamanda da B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak özellikle kaynak sektöründeki sıkıntılara, risklere, tehlikelere çalışanların maruz kalmaması için doğru eğilimleri oluşturmak, sistemler ve metotlar geliştirmek için burada da bu eğitimi alıyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ MESLEĞİ ÖĞRETİP İSTİHDAM SAĞLAMAK'

ASO-SEM öğretmeni Adnan Çelik, öğrenci seçimi yaparken ön mülakat yaptıklarını kaydederek, "Elif Rana hanımla mülakatta tanıştım. Mezuniyet durumlarını anlattığımda çok şaşırdım. Çünkü farklı alanlarda da çalışabilecek diplomaları ve yetkinliği var. Uygun şartlar sağlandıktan sonra kursumuza aldık. Şu anda kursumuzda bir bayan olarak argon kaynak yöntemi dediğimiz kaynak yöntemini uyguluyor. Avrupa ülkelerinde ağırlıklı olarak argon kaynağı yönteminde bayanlarında bulunduğunu biliyoruz. Bizim ülkemizde bu çok düşük sayılarda. İnanıyorum ki bundan sonra kadınlarımız bu tarz iş alanlarında kendilerini yetiştirip, organize sanayi içerisinde farklı bir kültür oluşturacağına inanıyorum. ASO-SEM olarak en büyük amacımız burada mesleği öğretip iş istihdamı sağlamak" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı
07 Mart 2021 16:24		 Meteoroloji'den 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
07 Mart 2021 16:12
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
07 Mart 2021 16:08		 Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim
07 Mart 2021 13:06
Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor
07 Mart 2021 12:51		 Atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürüp kendi markasını oluşturdu
07 Mart 2021 11:34
TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor
07 Mart 2021 11:24		 Korona savaşçısı kadınlardan 'sağlık çalışanlarına ve kadına şiddete dur' çağrısı
07 Mart 2021 11:17
'Hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerin yüzde 25'i kadın'
07 Mart 2021 11:11		 Erkenci erik kilogramı altınla yarışıyor
07 Mart 2021 10:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı16:22 - Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu16:20 - Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı16:16 - Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi16:12 - Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı16:12 - Meteoroloji'den 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
16:10 - Doğu'nun 'kış cenneti' gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl16:08 - Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor16:03 - Matematik onlardan soruluyor16:00 - Türkiye'den dünyaya açılan gemilerde kadınların da imzası var15:55 - Kadınlar pek çok iş kolunda alın teri döküyor15:54 - Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı
15:51 - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı15:48 - Araştırma: Çalışan kadına yeterli önem verilmiyor15:39 - Samsun Barosu, darp edilen kadına hukuki destek verecek15:37 - Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak15:25 - Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi
15:21 - MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adam olacak çocuk uğur 2
trendyol 5
Bihter 1
milli piyango haramdır 3
pireyi deve yapmak 2
sahibinin sesiyle okunanlar 1
halay başı olmak 1
michael sauser ve milli marşımız 1
Nano 1
ötekileştirmek 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam