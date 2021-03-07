Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak
Aksaray'da merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
|07 Mart 2021 15:37
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İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantıda, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yarın saat 08.00'den 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildi.
Öte yandan Yenikent beldesinde yarın saat 08.00'de bitecek karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'a kadar uzatıldığı vurgulandı.
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