Proje okulunda iken istifa eden yönetici bu okula öğretmen olarak atanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler." hükümleri nedeniyle proje okulunda iken istifa eden yönetici diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre atanmaktadır.

Dolayısıyla Proje okulunda iken istifa eden yönetici bu okula öğretmen olarak atanamamaktadır.

Peki, madde hükmünün atıfta bulunduğu ilgili mevzuat hükümleri nedir?

Yönetici istifa ettiği an norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen olur ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.

Kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı, 26. maddesi 3. fıkrasındaki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır." hükümlerine göre belirlenir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı, 26. maddesi 3. fıkrasının yöneticiler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğidir.

Bu konuya ise "Yöneticilikten alınanlar, ayrılanlar, sona erenler ile birleştirilen, kapatılan ve dönüştürülen eğitim kurumu yöneticileri ile norm kadro fazlası müdür yardımcıları hakkında hangi işlemler yapılır? başlıklı haberimizde detaylıca yer vermiştik.

Proje okulu olmayan bir okuldaki yönetici Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin yukarıda linkini verdiğimiz yönetmelik hükümlerine göre yöneticilik görevinden ayrılanlar, alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna, aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Fakat proje okulunda olanlar kendi okullarına öğretmen olarak atanamazlar.

Ahmet KANDEMİR