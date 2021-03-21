Proje okullarındaki öğretmenler bu okullar arasında yer değiştirebilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesindeki şartları taşıyanlar arasından proje okullarına öğretmen ataması yapılmaktadır.

İlgili madde şu şekildedir:

"Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.

d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.

(2) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz."

Yönetmeliğin"Öğretmen atama" başlıklı 13. maddesindeki hükümlerine göre proje okullarına öğretmen atama usulü ise şu şekildedir:

"Öğretmen atama

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası , İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

(3)Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır."

DEĞERLENDİRME

Dolayısıyla proje okullarına sadece öğretmen ataması yapılmaktadır. Proje okulları arasından öğretmenlerin normal yada özür durumuna bağlı bir yer değiştirme işlemi bulunmamaktadır.

Sadece Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Geçici görevlendirme" başlıklı 18. maddesindeki; "(1) Proje okullarındaki yönetici ve öğretmen kadrolarına Bakanlıkça görevlendirme/atama yapılıncaya kadar valiliklerce geçici görevlendirme yapılabilir." hükümlerine istinaden mücbir bir sebep var ise geçici görevlendirme yapılabilir.

Ahmet KANDEMİR