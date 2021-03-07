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Matematik onlardan soruluyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) matematik kategorisi birinci aşama sonuçları belli oldu.
 07 Mart 2021 16:03
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Matematik onlardan soruluyor

37 bin 475 öğrencinin katıldığı sınavda Gökkuşağı Koleji öğrencileri Simge Susup ve Abdullah Salih Aşık adını finale yazdırdı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve okullarından matematikçilerin birlikte organize ettiği Türkiye Matematik Yarışması'nda ise Sukeyna Yıldız ikincilik madalyasını almaya hak kazandı.

İstanbul geneli tüm resmi ve özel ilkokul (4'üncü sınıf), ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri ile danışman öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen İstanbul Bilim Olimpiyatları birinci aşama sonuçları belli oldu. Gökkuşağı Koleji öğrencisi Simge Susup ve Abdullah Salih Aşık, 37 bin 475 öğrenci arasından matematik kategorisinde finale kalmayı başardı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve okullarından matematikçilerin birlikte organize ettiği, Türkiye'deki matematik müfredatına dayalı matematiksel bilgi yarışması olan Türkiye Matematik Yarışması sonuçlarına göre ise Gökkuşağı Koleji öğrencisi Sukeyna Yıldız ikincilik madalyasına layık görüldü.

"Öğrencinin seviyesine uygun kaynak kullanmalı"

Her öğrencinin matematik dersinde başarılı olabileceğini, ailelerin ve öğrencilerin matematik zekasına sahip olmadıklarını ifade etmelerinin yanlış olduğunun altını çizen Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Önyargı aileleri ve öğrencileri engelliyor. Önemli olan öğrencinin seviyesine uygun şekilde ders anlatmak ve seviyesine göre kaynak kullanmak" şeklinde konuştu.

"20 yıldır öğrenci yetiştiriyoruz"

20 yıldan bu yana matematik ve fen olimpiyatlarına öğrenci yetiştirmeyi görev kabul ettiklerini ifade eden Abdülkadir Gayretli, "Gökkuşağı Koleji öğrencilerini matematik dünya olimpiyatlarına ve TÜBİTAK olimpiyatlarına hazırlayıp çeşitli ödülleri, altın, gümüş, bronz madalyaları kolejimize, ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırdık. Her sınıftan alt yapı oluşturmak için kabiliyeti olan öğrencileri tespit ederek hem matematiği hem de fen bilimlerini sevdirip geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştirme gayreti içinde hareket ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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