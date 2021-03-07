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Meteoroloji'den 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı

Erzurum, Ağrı ve Kars için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
 07 Mart 2021 16:12
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Meteoroloji'den 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kar yağışının bu geceden itibaren etkisini artırması beklendiği bildirildi.

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar Erzurum'un güney ve doğusu ile Ağrı ve Kars'ta kuvvetli olmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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