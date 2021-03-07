Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
|07 Mart 2021 16:16
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