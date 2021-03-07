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Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 07 Mart 2021 16:16
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62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DHA
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