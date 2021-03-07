1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 14'üncü Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'nde, terörizmle tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgulayarak, "Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden tutumları uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tutum ancak çifte standartla açıklanabilir" dedi.
 07 Mart 2021 16:22
+Aa- Yazdır
Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu

Bakan Gül, Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen kongreye video konferans yöntemiyle katılarak, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının öğrettiği hususlardan birinin, adaletin kesintisiz işleyişinin önemi olduğunu belirtti. Son bir yılda pek çok sosyal ve ekonomik faaliyetin zorunlu olarak kısıtlandığını veya ertelendiğini anlatan Bakan Gül, ancak tüm bunlara rağmen adalete erişimin küresel ölçekteki kamusal kriz dönemlerinde bile durdurulamayacağının herkesçe anlaşıldığını söyledi.

'ADALETE ERİŞİM TEMEL GÜVENCEDİR'

Bakan Gül, insanlık ailesi için temel unsur ve temel hedefin küresel adaletin gerçekleşmesi olduğunu belirterek, "Adalete erişim her insanın hakkı ve bütün hakların temel güvencesidir" dedi.

En ağır koşullarda bile adaletin temini, geliştirilmesi ve korunmasının gerekliliğine vurgu yapan Bakan Gül, "Salgının başında kapsamlı stratejimizi ve eylem planımızı bu hassasiyetle oluşturduk. Bu süreçte adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü, salgından yıllar önce başlatmış olmanın ülke olarak büyük yararını gördük. Ulusal Yargı Ağı Projesiyle, E-Devlet uygulamalarıyla çok önemli hizmetler ortaya koyduk. Temel muhakeme güvencelerini de gözeterek, sisteme kazandırmış olduğumuz e-duruşma gibi yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. Anlam ve önemi salgınla birlikte bir kat daha artan bu dönüşüm, reform çalışmalarımızda yol haritamız olan Yargı Reformu Strateji belgesinin kayda değer hedefleri arasında yer almaktadır. Geniş ve çok yönlü bir istişare sürecinin ürünü olan Strateji Belgemiz 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır" diye konuştu.

'ADALETE ERİŞİM REFORM STRATEJİSİNİN ODAĞINDA'

Bakan Gül, yargının bağımsızlığının güçlendirilmesine, adil ve etkin işleyişinin sağlanmasına ve toplumun güveninin kazanılmasına özel önem verdiklerini belirterek, adalete erişimin kolaylaştırılmasının reform stratejisinin odağında olduğunu söyledi. Bakan Gül, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

TERÖRİZMLE ORTAK MÜCADELE

Bakan Gül, hak ve özgürlükleri daha etkin koruma iradesinde bahsedilirken, hak ve özgürlükler karşısındaki büyük ve ortak tehdidin de terörizm olduğunu dikkat çekti. Hak ve özgürlük karşısındaki bu tehdidin giderek daha çok ülkeyi hedef almaya başladığını vurgulayan Gül, "Bu tehdidin ortadan kaldırılması uluslararası toplumun samimi işbirliğini zorunlu kılan terörizmle ortak mücadeledir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörden geçmişte çok çektiğini vurgulayan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye terörün her türüne din, dil, ırk gözetmeksizin ayrım yapmadan kararlı bir mücadele içindedir. Bu mücadelesini özünde bir hak ve özgürlük mücadelesi olarak görmektedir. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi yıkmaya, hak ve özgürlüklere dayalı anayasal düzenimizi ortadan kaldırmaya yeltenen suçluların bir kısmı, bugün bazı devletlerde mülteci muamelesi görmektedir. Irak'ın kuzeyindeki terör kampında yine masum insanlarımızı şehit eden bir diğer terör örgütü, cezasızlık güvencesiyle rahatça hareket ettiği ülkelerde, gelecek kanlı eylemleri için para ve eleman devşirmeye devam etmektedir. Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden bu tutumları uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tutum ancak çifte standartla açıklanabilir. Burada sadece siyasi veya hukuki bir sorun bulunmuyor. Aynı zamanda ahlaki bir sorunla da karşı karşıyayız."

Bakan Gül, toplumlar için adalet, güvenlik ve barışı sağlamanın yerel bir hedef olmaktan çıktığını söyleyerek, "İmkan ve fırsatlar kadar, sorun ve tehditlerin de küreselleştiği bir dünyada, geçmişte hiç olmadığı kadar birbirimize bağımlıyız" dedi.

Bakan Gül, başta terör olmak üzere sınır aşan bütün suçlarla mücadelede ortak bir anlayış ve samimi bir işbirliği noktasında buluşulması gerektiğine vurgu yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinden CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki
07 Mart 2021 14:43		 CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu
07 Mart 2021 09:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması
07 Mart 2021 06:30		 7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Mart 2021 00:01
Samsun Valisi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın
06 Mart 2021 23:50		 Bakan Selçuk: Çocukları düşünerek kontrollü davranın
06 Mart 2021 22:31
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
06 Mart 2021 21:51		 İçişleri Bakanlığı'ndan Ereğli Kaymakamı'na ilişkin açıklama!
06 Mart 2021 21:29
Soylu'dan görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi paylaşımı
06 Mart 2021 20:48		 Bakan Soylu, Ardahan'da güvenlik toplantısına katıldı
06 Mart 2021 20:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı16:22 - Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu16:20 - Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı16:16 - Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi16:12 - Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı16:12 - Meteoroloji'den 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
16:10 - Doğu'nun 'kış cenneti' gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl16:08 - Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor16:03 - Matematik onlardan soruluyor16:00 - Türkiye'den dünyaya açılan gemilerde kadınların da imzası var15:55 - Kadınlar pek çok iş kolunda alın teri döküyor15:54 - Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı
15:51 - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı15:48 - Araştırma: Çalışan kadına yeterli önem verilmiyor15:39 - Samsun Barosu, darp edilen kadına hukuki destek verecek15:37 - Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak15:25 - Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi
15:21 - MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkeğin ağlaması 1
azot 3
tantuni 2
pazar kahvaltısı 2
sandek 1
eti puf 1
kalori 1
Vitalizm 1
rutubet kokusu 2
zeytin ve peynir 3
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam