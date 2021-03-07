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İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün uygulanan sokağa çıkma yasağında İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Pasaport kontrol noktası önünde yoğunluk oluşurken, yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
 07 Mart 2021 16:24
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İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından risk grubuna göre bazı illerde hafta sonu yasağının kaldırıldığını, riskli olan illerde ise pazar günü devam edeceğini duyurmuştu. Risk grubunda yer alan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı. Yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlemlendi.

DHA
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