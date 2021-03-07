Ankara Valiliği'nden 'koronavirüs denetimi' açıklaması
Ankara Valiliği, korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerin otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşların yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.
|07 Mart 2021 16:39
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Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, korona virüs denetimlerinin sürdüğü belirtilerek, "Korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerimiz bugün ilimizde otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerine devam ediyor. Daha sağlıklı yarınlar için lütfen önlemimizi alalım, kurallara uyalım" ifadelerine yer verildi.
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