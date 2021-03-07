Netflix, Türkiye'deki abone sayısını açıkladı
Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarında Netflix, Türkiye'deki abone sayısını açıkladı. Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda.
|07 Mart 2021 16:44
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Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Dijital Dünya Çalıştayı" etkinliğine, özellikle Türkiye'de lider konumunda olan Netflix, BluTV ve BeIN Medya gibi şirketler de katıldı. Etkinlik esnasında Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Netflix için Türkiye özelinde bazı bilgiler açıkladı.
Açıklamalara göre Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda. 2020 Aralık ayında 3 milyondan fazla abone sayısı olduğu açıklanmıştı ancak net bir sayı söylenmemişti.
Netflix'te 4 kişilik plan da tek kişilik plan da tek bir üyelik olarak kabul ediliyor. Yani Netflix'in abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda ancak kullanan insan sayısı daha fazla.Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte yeni rakamlar...
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