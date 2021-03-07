1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Microsoft'un e-posta servisi hacklendi, Binlerce kişi etkilendi

Ünlü yazılım şirketi Microsoft'un çok büyük bir siber saldırıya maruz kaldığı ve yaklaşık 60 binden fazla insanın hacklendiği ortaya çıktı. Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu.
 07 Mart 2021 16:47
+Aa- Yazdır
Microsoft'un e-posta servisi hacklendi, Binlerce kişi etkilendi

Microsoft'un sahibi olduğu e-posta yazılımına çok karmaşık ve kompleks bir saldırı düzenlendiği açıklandı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de William Turton ve Jordan Robertson imzalı haberde çok büyük çaplı bir saldırı gerçekleştiği ve onbinlerce insanın da bu saldırıdan zarar gördüğü aktarıldı.

Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu. Soruşturma ile ilgili bilgisi olan eski bir ABD'li yetkili ise yaklaşık 60 bin insanın bu siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Microsoft'un saldırıyı önlemeye çalıştığı fakat siber saldırganların ise daha çok saldırı gerçekleştirdiği ve geri adım atmadığı belirtildi.

BANKALAR DA SALDIRIYA MARUZ KALDI

Siber güvenlik alanında hizmet veren Maryland merkezli Huntress isimli şirket, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bazı bankaların ve elektrik tedarik şirketinin de saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Öte yandan bazı huzurevlerinin ve dondurma şirketlerinin de hacklendiği kayıtlara geçti.

Bloomberg'e açıklama yapan bir siber güvenlik şirketi sadece kendi şirketlerinin en az 50 müşteriyle aynı anda çalıştığını ve hackerların hangi verileri çaldığını öğrenmeye uğraştıklarını duyurdu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'
06 Mart 2021 17:51		 Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi
04 Mart 2021 21:23
Google, kullanıcıların gezindiği siteleri izlemeyi sonlandıracak
03 Mart 2021 19:08		 Zoom, salgın döneminde rekor gelir elde etti
02 Mart 2021 21:44
VPN kullanırken iki kez düşünün. 21 milyon veri çalındı
02 Mart 2021 16:58		 EGM'den sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri
01 Mart 2021 23:46
Facebook'ta satılık Amazon ormanı skandalı!
27 Şubat 2021 21:16		 Gizlilik davası TikTok'a pahalıya patladı!
27 Şubat 2021 18:42
SMS gönderip tüm bilgileri çalan yazılım tespit edildi
25 Şubat 2021 22:44		 Twitter manipülasyon yapan 373 hesabı kapattı
23 Şubat 2021 21:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:02 - Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi18:58 - Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler18:51 - Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı18:43 - 'Vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret ediyor'18:42 - Sivas'ta öğretmenlere ilk yardım eğitimi18:36 - THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
18:17 - Türkiye'nin hastalık nedeniyle reddetti! İtlaf edilecekler18:02 - 1,5 milyon kadın KADES indirdi, 92 bin ihbar değerlendirildi17:56 - YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!17:56 - İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz17:51 - Yunanistan Cumhurbaşkanı'na ayakkabı tepkisi17:47 - Prof. Dr. Kocatürk: Öğretmenlerin bulaştırma riski daha yüksek
17:38 - Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı17:28 - Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır17:25 - ABD, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını talep etti17:17 - Seher hemşire mesleğiyle gurur duyuyor17:16 - 'Esra Usta' başladığı oto lastiği tamirciliğinde patron oldu
17:15 - Kayıp mühendisten acı haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
Kısıtlamanın olmadığı 'mavi' şehir rehavete kapılmadı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ppm 1
çay 1
Sofra tuzu 4
hayırlı cumartesiler 3
kafası biraz değişik çalışıyor 3
mısır ekmeği 4
hami sami dil ailesi 2
korkuluk 1
Film önermek 2
zamansız filmler 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam