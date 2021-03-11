Proje okullarına öğretmen ve yönetici atama keşmekeşliğine kim dur diyecek?

Nikah masasında söylenen "Belediye Başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak" cümlesi, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi proje okuluna atıyorum." şekline dönmüş durumda. Aslında 15 Temmuz gecesinde devlet dışı paralel yapıların ülkeyi ne hala getirdiğini en derinden yaşayan bir millet olarak farkında olmalıyız. Çünkü bu yetkiyi kimin kullandığı da önemli MEB dışı yapıların bu yetkiyi kullanmadaki becerisi ülkemizde yadsınamaz bir seviyededir.

Proje okullarına yapılan öğretmen ve yönetici atamalarında hizmet puanı kriteri ve duyuru ortadan kaldırılmış; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği baypas edilerek Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile proje okullarına duyurusuz, puansız öğretmen ve yönetici ataması yapılmaktadır.

Ana yönetmeliklere paralel yönetmelik çıkartılmış, neredeyse ortaöğretimde okulların tamamı proje okulu ilan edilmiş, ilgili yönetici atama ve öğretmen yer değiştirme yönetmelikleri devre dışı bırakılmıştır.

Örneğin proje okulu olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için okulun bulunduğu ilde öğretmen bulma sorununu aşmak için;

Gümüşhane Valiliği Proje Okullarına Öğretmen/Yönetici Ataması Hakkında diğer illere resmi yazı göndermiştir.

Rize Valiliği Proje Okullarına Öğretmen/Yönetici Ataması Hakkında diğer illere resmi yazı göndermiştir.

Aksaray Valiliği Proje Okullarına Öğretmen/Yönetici Ataması Hakkında diğer illere resmi yazı göndermiştir.

Samsun Valiliği Proje Okullarına Öğretmen/Yönetici Ataması Hakkında diğer illere resmi yazı göndermiştir.

Nevşehir Valiliği Proje Okullarına Öğretmen/Yönetici Ataması Hakkında diğer illere resmi yazı göndermiştir.

Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük elektronik alt yapısına sahip Milli Eğitim Bakanlığının bu duruma düşmesi çok üzücüdür. Milli Eğitim Bakanlığı proje okulların öğretmen ve yönetici ihtiyacını karşılamak için genel bir duyuruya çıkmamaktadır, iller bu işleri el altından duyurusuz yapmaktadır. Hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.

İşte proje okullarına kritersiz, puansız, duyurusuz öğretmen ve yönetici atama mevzuatı;

ROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesindeki şartları taşıyanlar arasından proje okullarına öğretmen ataması yapılmaktadır.

İşte o madde;

"Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.

d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.

(2) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz."

İŞTE PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA YÖNTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen atama" başlıklı 13. maddesindeki hükümlere göre proje okullarına öğretmen ataması yapılmaktadır.

İşte o madde;

"Öğretmen atama

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

(3)Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır."

PROJE OKULLARINA YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 9. maddesindeki ve "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 10. Maddesindeki şartları taşıyanlar arasından proje okullarına yönetici ataması yapılmaktadır.

İşte o madde;

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 9 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.

b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak."

PROJE OKULLARINA YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

İşte o madde;

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 10 - (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3) Yönetici görevlendirmelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilir.

(4) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(5) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(6) Fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya veya biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, görsel sanatlar/resim veya müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor lisesi müdürlerinin beden eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumu müdürlerinin okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilmesi esastır.

(7) Eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler ile görevlendirilecek yöneticiler bakımından ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır."

İŞTE PROJE OKULLARINA YÖNETİCİ ATAMA YÖNTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticiliğe görevlendirme" başlıklı 14. şartları taşıyanlar arasından proje okullarına yönetici ataması yapılmaktadır.

İşte o madde;

"Yöneticiliğe görevlendirme

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına en az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim üyeleri yönetici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim üyelerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Yönetici görevlendirmelerine yönelik inhalar; 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır."

Ahmet KANDEMİR