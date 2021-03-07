Prof. Dr. Kocatürk: Öğretmenlerin bulaştırma riski daha yüksek

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner CNN TÜRK'te koronavirüs salgını ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Aslında korkunuzu paylaşıyoruz. Türkiye'de 22 ilde artış oldu, sadece 16 ilde düşüş var. Uşak ne yapıyorsa bütün Türkiye'nin onu yapması gerekir. Kurtarılmış bir yer gibi Uşak. Genel olarak vaka sayımız artıyor, 5 binlerden başlaya vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz.

Türkiye'de birçok ilde İngiltere varyantı olduğunu biliyoruz. Bulaşıcılığı yüzde 30 ile 70 arasında daha bulaşıcılığı daha fazla.

İstanbul'un durumu çok önemli, Türkiye'nin kalbi. İstanbul'un salgında ne kadar etkileyici ve sürükleyici olduğunu gördük. 14 Şubat'ta vaka sayıları 100 binde 60'ken neredeysek 2 katlık bir atış gösterdi, 100 binde 111'e yükseldi. Bu hemen çevredeki illeri etkiliyor. Hemen Trakya ve Marmara bölgesi kırmızıya büründü. Günü birlik olarak bile İstanbul'a gelip gidenler var. DSÖ'den 7 haftalık düşüşten sonra yeniden vakaların arttığını söyledi.

Görüntüler kaygı verici. 14 günlük değerlendirme yerini haftalık değerlendirmeyi alabilir. İnsanların da ciddi mağduriyeti var, hepsi göz önüne elbette alınmalı. Bir yanda eğitim bir yanda 8 milyon insanın doğrudan etkilendiği yeme içme sektöründeki insanlar var. Maske kullanımına uyum konusunda azalma, mesafe konusunda ciddi bir uyumsuzluk var. İnsanlara ciddi oluşan bir yorgunluk, bıkmışlık var.

Vaka sayılarının çok yüksek olan illerden gidiş gelişlerin sınırlandırılması ya da ciddi anlamda kontrol edilmesi, ikincisi açılıp kapanma kararlarını 14 günde bir değil 7 günde bir alınması önerim var. Vatandaşın katkısına muhtacız, tavsiyelerin işe yaramadığını görüyoruz. DSÖ'nün çok önemli bir saptaması var. Vaka sayısın 100 binde 100'ün üzerine çıktıysa siz o bölgede kesinlikle yüz yüze eğitim başlatamazsınız. Türkiye'de test pozitiflik oranı yüzde 9'lara tırmandı. Burada karar vermek çok zor.

Garsonların, öğretmenlerin, şoförlerin sık test ve aşılanması gerektiğini düşünüyorum.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün açıklamaları ise şu şekilde:

Vaka sayılarının artışta olduğu bir dönemde açılmaya gittik. Bize 1 Haziran'ı hatırlatıyor görüntüler. 1 Haziran'da da vaka sayılarını kontrol alabileceğimiz görmüştük. Virüsü kontrol altına almadık dedik ama o zamanda biraz fazla miktarda kısıtlamalar bir anda serbest bırakıldı. Devletimizin desteği var ancak insanımız etkilendi. Kademeli olarak 14 gün arayla serbestlik artırılabilirdi. Tüm Türkiye'de vaka sayılarında bir artış var. Bu açılamadan sonra özellikle de dün insanlar kendilerini dışarıya attılar.

Seyahat yasağı olmadığı için kırmızı illerden virüs daha da bulaşacak. (Kısıtlamalar) Birçok şeyi aynı anda açtığımız için hangisinin etkili olacağını göremeyeceğiz.

En önemli şeylerden birisi havalandırma. İngiltere varyantı 5 dakika içinde ortamdaki herkesi hasta edebilir. Böyle bir durumda endişelenmemiz artıyor. Havalandırmanın üzerinde durmamız gerekiyor. Maskemizi olabildiğince az çıkaralım.

Öğretmenlerin bulaştırma riski daha yüksek, biran önce aşılamamız gerekiyor. Konuşma, bağırma yolu ile bulaşıyor. Öğretmenlerin sık maske değiştirmesi gerekiyor. Doğal havalandırma çok önemli, sınıfın camları sürekli olarak açılmalı. En küçük bir riskte hemen yüz yüze eğitim durdurulmalı.

Sinop'ta bir kadın 200 kişiye bulaştırmış, İngiltere varyantı görülüyor, belki belli süre sonra Türkiye varyantı çıkacak. Mümkün olduğunca az sürede çok kişiyi aşılayalım ki varyantlardan az etkilenelim. Giderek kırmızılık etkilenirse turizm de etkilenebilir. Bizim halkla iş birliği yapma zorunluğumuz var. Hadi hep beraber tedbirlere uyalım dememiz gerekiyor.