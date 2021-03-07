YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!
Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 100-2000 Doktora Bursiyerlerinin ücretlerinde artış yapıldı.
|07 Mart 2021 17:56
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100-2000 Bursiyerlerinin burs ücretlerinde Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldı.
Buna göre, herhangi bir işyerinde çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarı 2021 yılı Mart ayından itibaren aylık 2.600.-TL olarak belirlenmiştir.
İlave olarak, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin ise aylık burs miktarı 700 TL olmuştur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|1,5 milyon kadın KADES indirdi, 92 bin ihbar değerlendirildi
07 Mart 2021 18:02
|Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı
07 Mart 2021 15:54
|O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz
07 Mart 2021 13:19
|'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama
07 Mart 2021 12:40
|Sakarya'da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
07 Mart 2021 12:25
|Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
07 Mart 2021 11:53
|Tasarruf finansman şirketleri ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdi
07 Mart 2021 10:08
|Dönüşüme devlet garantisi: İş yarım kalmayacak
07 Mart 2021 09:17
|Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı
07 Mart 2021 08:53
|Milyonlarca çalışan için karar ayı
07 Mart 2021 08:45