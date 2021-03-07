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YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 100-2000 Doktora Bursiyerlerinin ücretlerinde artış yapıldı.
 07 Mart 2021 17:56
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YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100-2000 Bursiyerlerinin burs ücretlerinde Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldı.

Buna göre, herhangi bir işyerinde çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarı 2021 yılı Mart ayından itibaren aylık 2.600.-TL olarak belirlenmiştir.

İlave olarak, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin ise aylık burs miktarı 700 TL olmuştur.
Memurlar.Net
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