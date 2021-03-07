YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100-2000 Bursiyerlerinin burs ücretlerinde Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldı.

Buna göre, herhangi bir işyerinde çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarı 2021 yılı Mart ayından itibaren aylık 2.600.-TL olarak belirlenmiştir.

İlave olarak, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin ise aylık burs miktarı 700 TL olmuştur.