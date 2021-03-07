1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

EUROCONTROL'a göre THY, 1 Şubat-6 Mart arasında günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bıraktı
 07 Mart 2021 18:36
+Aa- Yazdır
THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde THY, günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla Ukrayna takip etti.

Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 4. sırada Atatürk Havalimanı, 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.

Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı. Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa-İGA İstanbul Havalimanı olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
07 Mart 2021 16:12		 Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü
07 Mart 2021 15:19
'Tersane İstanbul' İstanbul'un marka değerini arttıracak
06 Mart 2021 16:19		 KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek
06 Mart 2021 13:49
Eylem planı heyecan yarattı! Vatandaşın cebine yansıyacak
05 Mart 2021 08:08		 Milli kargo İHA'sı Albatros'a tam not
05 Mart 2021 07:46
Türkiye turizmde yine liste başı
05 Mart 2021 07:15		 JP Morgan: TCMB, bu ay faiz artıracak
04 Mart 2021 22:20
Futbol kulüpleri, şubatta yatırımcısının yüzünü güldürdü
04 Mart 2021 19:55		 Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor
04 Mart 2021 19:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:02 - Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi18:58 - Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler18:51 - Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı18:43 - 'Vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret ediyor'18:42 - Sivas'ta öğretmenlere ilk yardım eğitimi18:36 - THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
18:17 - Türkiye'nin hastalık nedeniyle reddetti! İtlaf edilecekler18:02 - 1,5 milyon kadın KADES indirdi, 92 bin ihbar değerlendirildi17:56 - YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!17:56 - İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz17:51 - Yunanistan Cumhurbaşkanı'na ayakkabı tepkisi17:47 - Prof. Dr. Kocatürk: Öğretmenlerin bulaştırma riski daha yüksek
17:38 - Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı17:28 - Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır17:25 - ABD, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını talep etti17:17 - Seher hemşire mesleğiyle gurur duyuyor17:16 - 'Esra Usta' başladığı oto lastiği tamirciliğinde patron oldu
17:15 - Kayıp mühendisten acı haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
Kısıtlamanın olmadığı 'mavi' şehir rehavete kapılmadı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 2
Bihter 1
titanic 3
eti puf 1
kalori 1
ppm 1
Şakşakçı 1
ilk yerli aşımız kullanıma hazır 1
benjamin buttonın tuhaf hikayesi 1
kayıpsakal 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam