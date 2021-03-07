Sivas'ta öğretmenlere ilk yardım eğitimi
|07 Mart 2021 18:42
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Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında yer alan meslek liselerinde görev yapan öğretmenler katılıyor. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sevim ve Şube Müdürü Muhammed Alpaslan Ünal ile birlikte program kapsamında eğitim alan öğretmenleri ziyaret eden Savaşçı, ilk yardım bilgisinin önemine dikkat çekti. Savaşçı, "İnşallah burada öğrendiğiniz bilgileri kullanacağınız bir durumla karşılaşmazsınız. Ancak, böyle bir an geldiğinde bu bilgilerle insanların hayatını kurtarabilirsiniz" dedi.
Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, eğitimleri veren öğretmenlerden de programın içeriği hakkında bilgi aldı. İlk Yardım Eğitmeni sertifikasına sahip sağlık alanı öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin 4 ayda tamamlanması hedefleniyor.
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