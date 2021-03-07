'Vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret ediyor'
|07 Mart 2021 18:43
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ülke geneline olduğu gibi Tunceli'de de sürüyor. Yeni normalleşme sürecinde orta riskli kategoride yer alan kentte,Vali Mehmet Ali Özkan yeni görülen vakalarla ilgili uyarıda bulunarak herkesin dikkat etmesini istedi.
Vali Özkan açıklamasında,"Değerli hemşehrilerim,yeni normalleşme süreci ancak hepimizin dikkati ve kurallara olan riayeti ile sürekli olacaktır. İlimizde son zamanlarda görülen vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret etmektedir. Okullarımızın açık kalması, esnafımızın işlerine devam edebilmesi, genel sosyal hayatın belli bir ölçüde de olsa devamı hepimizin dikkatine ve gayretine bağlıdır. Ayrıca aşı sırası gelen hemşehrilerimizin de aşılarını yaptırmaları büyük önem arz etmektedir.Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, misafirlikleri erteleyelim, aşımızı yaptıralım, hem sevdiklerimizi hem de kendimizi koruyalım"ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi
07 Mart 2021 19:02
|Türkiye'nin hastalık nedeniyle reddetti! İtlaf edilecekler
07 Mart 2021 18:17
|İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
07 Mart 2021 17:56
|ABD, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını talep etti
07 Mart 2021 17:25
|Ankara Valiliği'nden 'koronavirüs denetimi' açıklaması
07 Mart 2021 16:39
|Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu
07 Mart 2021 16:22
|Diyarbakır annelerinden CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki
07 Mart 2021 14:43
|CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu
07 Mart 2021 09:28
|CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması
07 Mart 2021 06:30
|7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Mart 2021 00:01