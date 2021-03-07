MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|07 Mart 2021 20:20
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.
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