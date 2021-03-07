1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2021 \ Insan Hakları Eylem Planı

Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu: "İnsan Hakları Eylem Planı'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve eylemleri nedeniyle zarar gören kişilerin zararını kurum karşıladıktan sonra kurumun bu zarara neden olan kamu görevlisine rücu edeceği (zararın ondan tazmin edileceği) belirtiliyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız da konuşmasında vurgulamıştı. Yürürlükle olan mevzuatta rücu müessesesi olmakla birlikte bu, uygulamada pek işletilmemekte ve zarar görene ödenen tazminat kusurlu kamu görevlisine rücu edilmemektedir. Bu nedenle bazı kamu görevlileri, hukuka uygun hareket etme konusunda özenli davranmamaktadır. Bu konunun İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer almasının uygun olacağı görüşümüzü Hacettepe Hukuk Fakültesi olarak Adalet Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere YÖK'e bildirmiştik. Bu görüşümüzün Eylem Planı'nda yer alması çok yerinde olmuştur. Görüşümüzde her kamu kurumunda bir Rücu Komisyonu kurulması zorunluluğunun getirilmesini önerdik."
 07 Mart 2021 20:35
+Aa- Yazdır
Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek

MUHAMMED BOZTEPE - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, İnsan Hakları Eylem Planı'nda tahkim uygulamasının yaygınlaştırılacağının belirtildiğine işaret ederek, "Yargının iş yükünün azalması için zorunlu Kurumsal Tahkim Merkezlerinin kurulması büyük önem arz edecek." dedi.

Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda, herkesi ilgilendiren yeni düzenlemeler ve yeni hakların yer aldığını söyledi.

Eylem Planı'nda yer alan ama çok fazla gündeme gelmeyen bazı konuların da bulunduğunu, bu yeniliklerin herkesi ilgilendiren, herkesin haklarını genişletecek ve güçlendirecek yenilikler olduğunu ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Eylem Planı'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve eylemleri nedeniyle zarar gören kişilerin zararını kurum karşıladıktan sonra kurumun bu zarara neden olan kamu görevlisine rücu edeceği (zararın ondan tazmin edileceği) belirtiliyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız da konuşmasında vurgulamıştı. Yürürlükle olan mevzuatta rücu müessesesi olmakla birlikte bu, uygulamada pek işletilmemekte ve zarar görene ödenen tazminat kusurlu kamu görevlisine rücu edilmemektedir. Bu nedenle bazı kamu görevlileri, hukuka uygun hareket etme konusunda özenli davranmamaktadır. Bu konunun İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer almasının uygun olacağı görüşümüzü Hacettepe Hukuk Fakültesi olarak Adalet Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere YÖK'e bildirmiştik. Bu görüşümüzün Eylem Planı'nda yer alması çok yerinde olmuştur. Görüşümüzde her kamu kurumunda bir Rücu Komisyonu kurulması zorunluluğunun getirilmesini önerdik."

KURUM ALEYHİNE SONUÇLANAN DAVALAR

Kurum aleyhine sonuçlanan her davanın bu komisyonda rücu yönünden incelenmesinin gerektiğine işaret eden Karasu, şöyle devam etti:

"Komisyonun ilgili kamu görevlisini kusurlu bulması halinde kurumun bu kamu görevlisine bir ay içinde rücu davası açma zorunluluğu getirilmelidir. Örneğin bir kadroya atanması gereken bir kişinin atanmaması nedeniyle ilgili kişi dava açıp davayı kazandığında bu kişi ilgili kadroya atanacaktır. Ancak bu kişi bu işlemden doğan maddi zararını tazmin etmek için kuruma başvurduğunda, kurum bu zararı ödemek zorunda kaldığında, ödediği bu tazminatı kusurlu kamu görevlisinden tahsil edecektir. Bu düzenleme hayata geçtiğinde hak ihlallerinin önemli ölçüde azalacağını düşünüyorum. Zira bu düzenleme ile kamu görevlileri bir işlem ve eylem yapmadan önce daha fazla özen gösterecektir."

- "Git davanı aç kazan öyle gel, şeklinde özetlenen tavra son verilecek"

Prof. Dr. Rauf Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda 'pilot dava' usulü getirilerek ve bu davada verilecek kararın aynı konudaki diğer tüm uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcı olması temin edilerek hem hak ihlalleri önlenecek hem de gereksiz zaman kaybı ve kaynak israflarının önüne geçilecektir. İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa 'git davanı aç kazan öyle gel' şeklinde özetlenen tavrına son verilecek. Bundan sonra idari kurumlar bir işlem ve eylem yapmadan önce sadece mevzuata bakmayacak, aynı zamanda ilgili konuda verilmiş yargı kararlarını da incelemek zorunda kalacak. Kamu kurumları benzer bir olayda yargının daha önceden vatandaş lehine verdiği bir kararı emsal alarak benzer durumda olan kişilere dava açılmasına gerek olmadan hakları verilecektir."

- "Uyuşmazlıklar uzman hakemler tarafından çözülecek"

Türkiye'de insan hakları anlamında yaşanan en önemli sorunlardan birinin, davaların çok uzun sürmesi olduğuna işaret eden Karasu, "İnsan Hakları Eylem Planı'nda tahkim uygulamasının yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemenin de Eylem Planı'nda yer almasını çok önemli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin çözmekle yükümlü oldukları dava sayısının çok fazla olması ve dava konusu uyuşmazlıkların özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bilirkişilerin görevlendirilme zorunluluğunun, yargılama sürecini çok uzattığına işaret eden Karasu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum vatandaşların dava açmaları halinde haklarını çok geç elde etmesine neden olmaktadır. Uzun süren yargılama nedeniyle hak sahiplerinin haklarına çok geç kavuşması, onların dava açma azmini de kırmakta ve hak sahipleri dava açmaktan vazgeçmektedir. Bu kapsamda son yıllarda alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk ile yargının iş yükü belli ölçüde azalmış ise de bu yeterli değildir. Yargının iş yükünün azalması için zorunlu Kurumsal Tahkim Merkezlerinin kurulması büyük önem arz edecek."

Sigorta Tahkim Komisyonunun, sigorta uyuşmazlıklarında yargı yükünü büyük ölçüde azalttığını, vatandaşların sigorta şirketlerinden olan alacağına daha az maliyetle ve daha kısa sürede kavuşmasını sağladığını belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Sigorta Tahkim Komisyonu yılda yaklaşık 100 bin uyuşmazlığı karara bağlamaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonuna benzer yeni Kurumsal Tahkim Merkezleri kurulmalıdır. Örneğin bankacılık sektöründe bankalar ile tüketiciler arasında çıkan uyuşmazlıklar yeni kurulacak Bankacılık Tahkim Komisyonu yoluyla çözülebilir. Ayrıca işçiler ile işverenler arasında çıkan uyuşmazlıklar yeni kurulacak İş ve Sosyal Güvenlik Tahkim Komisyonu ile çözülebilir. Yine halen uygulanan ancak işlevini yerine getirmeyen Tüketici Hakem Heyetleri kaldırılarak yerine Tüketici Tahkim Komisyonu kurulabilir. Böylece belli bir miktara kadar olan tüketici uyuşmazlıkları adliye mahkemelerine başvurulmadan kısa sürede uzman hakemler tarafından çözülecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
02 Mart 2021 15:50		 İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
02 Mart 2021 15:33
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet
02 Mart 2021 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:02 - 'Aralıklı açlık' hekim ve diyetisyen kontrolünde yapılmalı22:01 - Türkiye'de günlük kişi başı yaklaşık 15 gram tuz tüketiliyor22:00 - Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor21:56 - İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi21:35 - Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 düzenlemesi21:32 - Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor
21:29 - Denetim takıldı, polise 'izin belgem henüz hazırlanmadı' dedi21:23 - Uzmanı uyardı! 'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'21:21 - 2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç21:12 - Bahçeli'den kadına şiddet tepkisi: Tahammülümüz yoktur21:05 - Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti20:40 - Bakan Selçuk, Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti
20:35 - Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek20:26 - Rektörlük: Vekaleten atanan rektör yardımcılarına ödeme yapılmıyor20:20 - MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi20:07 - 1'i doktor, 3 kadın ürettikleri çilekleri dünyaya ihraç ediyor20:05 - Kaza geçirdi, felç oldu, hayata memur olarak tutundu
19:58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
Kısıtlamanın olmadığı 'mavi' şehir rehavete kapılmadı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
Prof. Dr. Kocatürk: Öğretmenlerin bulaştırma riski daha yüksek
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokaklar 1
Soğutucu akışkan 1
keteman 1
kütüphane 3
faça atmak 1
türkan şoray 1
Sofra tuzu 4
cep telefonunu evde unutmak 2
ilk yerli aşımız kullanıma hazır 1
ibo şov 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam