Bakan Selçuk, Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirilen beşiz bebek sahibi aileye ziyarette bulundu.
|07 Mart 2021 20:40
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Bakan Selçuk, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Huyluoğlu ailesinin Antakya'daki evine gitti.
Burada Merve-Hüseyin Huyluoğlu çiftiyle sohbet eden Selçuk, beşizleri sevip onlarla vakit geçirdi.
Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleri, Kovid-19 sebebiyle geçen yıl temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmasıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilmişti.
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