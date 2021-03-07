1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'den kadına şiddet tepkisi: Tahammülümüz yoktur

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünba Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde gerçekleşen kadına şiddet olayları hakkın sert mesajlar verdi. Bahçeli, "Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır." ifadelerini kullandı. 92 yaşındaki bir kadının cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesiyle ilgili Bahçeli, "Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur." diyerek tepki gösterdi.
 07 Mart 2021 21:12
+Aa- Yazdır
Bahçeli'den kadına şiddet tepkisi: Tahammülümüz yoktur

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Bahçeli'nin mesajları şöyle;

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

Samsun'un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın'da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli'de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.

92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur.

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
07 Mart 2021 19:58		 Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi
07 Mart 2021 19:02
'Vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret ediyor'
07 Mart 2021 18:43		 Türkiye hastalık nedeniyle reddetti! İtlaf edilecekler
07 Mart 2021 18:17
İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
07 Mart 2021 17:56		 ABD, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını talep etti
07 Mart 2021 17:25
Ankara Valiliği'nden 'koronavirüs denetimi' açıklaması
07 Mart 2021 16:39		 Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu
07 Mart 2021 16:22
Diyarbakır annelerinden CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki
07 Mart 2021 14:43		 CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu
07 Mart 2021 09:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:02 - 'Aralıklı açlık' hekim ve diyetisyen kontrolünde yapılmalı22:01 - Türkiye'de günlük kişi başı yaklaşık 15 gram tuz tüketiliyor22:00 - Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor21:56 - İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi21:35 - Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 düzenlemesi21:32 - Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor
21:29 - Denetim takıldı, polise 'izin belgem henüz hazırlanmadı' dedi21:23 - Uzmanı uyardı! 'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'21:21 - 2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç21:12 - Bahçeli'den kadına şiddet tepkisi: Tahammülümüz yoktur21:05 - Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti20:40 - Bakan Selçuk, Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti
20:35 - Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek20:26 - Rektörlük: Vekaleten atanan rektör yardımcılarına ödeme yapılmıyor20:20 - MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi20:07 - 1'i doktor, 3 kadın ürettikleri çilekleri dünyaya ihraç ediyor20:05 - Kaza geçirdi, felç oldu, hayata memur olarak tutundu
19:58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
Milyonlarca çalışan için karar ayı
Kısıtlamanın olmadığı 'mavi' şehir rehavete kapılmadı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
Prof. Dr. Kocatürk: Öğretmenlerin bulaştırma riski daha yüksek
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Vaka sayısı azaldı, hasta ve ağır hasta sayısı yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot değilim 4
Ev yapımı ekmek 1
uyuyamama nedenleri 2
elmas 1
hiperaktivite 1
Nano 1
Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 2
Yazılı haftası 1
zamansız filmler 2
trendyol 5
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam