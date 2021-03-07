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Denetim takıldı, polise 'izin belgem henüz hazırlanmadı' dedi

Şişli Harbiye'de sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde kurye olduğunu iddia ederek 'İzin belgem henüz hazırlanmadı' diyen motosikleti cezadan kaçamadı.
 07 Mart 2021 21:29
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Denetim takıldı, polise 'izin belgem henüz hazırlanmadı' dedi

Şişli'de hafta sonu kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim geçekleştirdi. Motosikletli bir şahsı durduran ekiplere şahıs kurye olduğunu kaydetti. İzin belgesi sorulan motosikletli, izin belgesinin henüz hazırlanmadığını öne sürdü. Cezai işlem uygulanmaması için türlü bahaneler sunan şahıs, polislere bir süre direndi. Genci sakinleştiren polis ekipleri, şahsa cezai işlem uyguladı.
İhlas Haber Ajansı
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