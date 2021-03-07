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Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 düzenlemesi

Kontrollü normalleşme sürecinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde 1+1 koltuk dönemi başladı. Yeni dizayn edilen otobüslerle yolcular, sosyal mesafeye uygun tek kişilik koltuklarda seyahat edebilecek.
 07 Mart 2021 21:35
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Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 düzenlemesi

Kontrollü normalleşme sürecinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde 1+1 koltuk dönemi başladı. Yeni dizayn edilen otobüslerle yolcular, sosyal mesafeye uygun tek kişilik koltuklarda seyahat edebilecek.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 ayarı - Tıkla İzle

İç Anadolu Bölgesi'nde seri tadilat belgesi olan tek karasörcü olan Zekeriya Bircan, pandemi döneminde şehirlerarası yolcu taşımacılığında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Otobüs firmalarının Covid-19 salgını nedeniyle yarı kapasitede yolcu taşıdıklarının altını çizen Bircan, "Sektör büyük sıkıntı yaşadığı için biz de yeni bir oturma düzeni olan 1+1 sistemini otobüslere uyguluyoruz. Şehirlerarası otobüsler bu şekilde tam kapasite yolcu taşıyabilecek. Bununla ilgili olarak bir dizayn yaptık ve otobüs firmaları da beğenerek talepte bulunuyorlar. Biz de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde böyle düzenlemeler yapıyoruz" diye konuştu.

"1+1'de sosyal mesafeye uyuluyor. Eski 2+2'de koltuklar arasındaki mesafe 70 santimetre kadardı. Bizim uyguladığımız 1+1'de de her koltuğun arasında 70 santimetre ara bulunuyor, koridor genişliği de 40 santimetre kadar oluyor. Bu şekilde vatandaşlar diğer yolcularla temas halinde olmadan seyahat edebiliyor" diyen Zekeriya Bircan, "Bizim otobüsleri baştan aşağı yapmamız, söküm, montaj ve düzenleme ile birlikte 1 haftamızı alıyor. Koltuk sayısı değişmiyor. 38 yolcu taşıma kapasitesi olanda da 1+1 veya 40 yolcu taşıma kapasitesinde de 1+1 yapabiliyoruz. Şu anda talep fazlasıyla var ve bu talep nedeniyle yoğunuz" ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde bu şekilde çalışan 3-4 firma bulunduğunun ancak İç Anadolu Bölgesi'nde seri tadilat belgesinin sadece kendilerinde olduğunun altını çizen Bircan, "Türkiye genelinde 1+1 koltuklu olan otobüs yoktu, pandemi nedeniyle biz bu şekilde dizayn yapıyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruyabilmesi için biz de bir adım attık. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruması ve sağlıklı bir şekilde yolculuk etmesini sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştırmak ve yetiştirmek için eleman bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Bircan, "Tamir sektöründe eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kalifiyeli eleman yok zaten. Öyle bir duruma geldik ki ileriki zamanlarda cıvata sıkacak eleman bulamayacağız" dedi.

1+1 koltuklarla yolculuk eden vatandaşlar ise, "Covid-19 salgınının olduğu dönemde koltukların ayrılması ve insanların tek başına yolculuk edebileceği şekilde dizayn edilmesi çok güzel olmuş. Bu şekilde diğer yolculara temas etmeden sosyal mesafeli bir şekilde yolculuk etme şansımız oluyor" diye konuştular.
İhlas Haber Ajansı
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