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İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile ülke genelinde yapılan referandum sonucunda, Müslümanların nikap ya da burka giymesi yasaklandı
 07 Mart 2021 21:56
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İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi

İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini, yüzde 52'lik oyla kabul etti.

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre halkının sadece yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlara yönelik bir yasak daha referandumda geçti.

Yaklaşık 5,5 milyon seçmenin olduğu ülkede 2 milyonu aşkın kişi sandık başına gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede, Müslümanların nikap ya da burka giymesi yapılan referandum ile yasaklandı.

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile ülke genelinde yapılan referandumda, seçmelerden peçe yasağı için "evet" oyu istendi.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yaklaşık yüzde 52'si "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifine yüzde evet dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 48'i ise yasağa karşı "hayır" oyu verdi.

İsviçre'de burka giyen yok, sadece 30 kişi nikap giyiyor

Hükümet, ülke genelinde peçe (nikap) takanların sayısının çok az olduğu ve yasağın turizme zarar vereceği gerekçesiyle açıkça inisiyatife karşı çıkmıştı.

Luzern Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Ülkedeki Müslümanların çoğunu Türk, Boşnak ve Kosovalılar oluşturuyor. İkinci büyük kent Cenevre'de ise Müslüman Arapların fazlalığı dikkat çekiyor.

İsviçre ayrıca, zengin Körfez ülkelerinden Arap turistlerin tatil için yoğunlukla tercih ettiği ülke olarak biliniyor.

Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.

Sandıkta E-Kimlik Yasası'na "hayır" çıktı

Öte yandan, referandumda oylanan Federal Elektronik Kimlik Hizmetleri Yasası (E-Kimlik Yasası) ise resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 63,9 oranında verdiği oylarla kabul görmedi.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 100 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.
Anadolu Ajansı
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