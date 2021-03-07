Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor
|07 Mart 2021 22:00
|+Aa- Yazdır
"Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek" projesi kapsamında başkent Kabil'de, ülkesine gönüllü geri dönen Afgan vatandaşı için dondurmacı dükkanı açıldı.
Açılışta konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmet Ziya, ülkelerine geri dönen Afganlar için geçim kaynağı oluşturulması programı kapsamında 61. dükkanı açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Bu dükkanı dondurmacı olarak açtıklarını ifade eden Ziya, açılan dükkan için gerekli tüm ekipman ve malzemeleri temin ettiklerini ve dükkanın 5 aylık kirasını karşıladıklarını belirtti.
Ziya, böylece Türkiye'den gönüllü olarak geri dönüş yapan Afgan vatandaşlarının kendi işlerini kurmasını ve ailelerinin geçimine destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.
Türkiye'den ülkesine geri dönen Farhad Yakubi de geçen senelerde Kabil'de düzenlenen bir bomba saldırısı sonucu babası ve kardeşini kaybetmesinin ardından ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve artan tehditler neticesinde ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla gittiğini anlatan Yakubi, ülkesine döndüğünde "Türk Kızılayın gönüllü olarak geri dönüş sağlayanlar için iş imkanı sağladığını duydum ve gerekli belgeleri hazırlayarak hemen başvurdum. Çok şükür artık bir iş sahibiyim. Artık çalışmak için Türkiye'ye gitmek istemiyorum." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Araştırma: Çalışan kadına yeterli önem verilmiyor
07 Mart 2021 15:48
|Samsun Barosu, darp edilen kadına hukuki destek verecek
07 Mart 2021 15:39
|Sosyal hizmet personeli normal mesai sistemine geçmek istiyor
07 Mart 2021 11:14
|Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı
06 Mart 2021 12:03
|Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'bilimsel sendikacılık' vurgusu
06 Mart 2021 11:52
|Feyzioğlu: Eylem Planı sorunlara somut çözümler getirdi
06 Mart 2021 10:45
|Öz Sağlık-İş'ten iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin açıklama
05 Mart 2021 13:20
|Hak-İş'den yeni anayasaya destek açıklaması
03 Mart 2021 20:01
|Büro Memur-Sen: Ramazan Arıtürk'ü zabıt katiplerinden özür dilemeye davet ediyoruz
03 Mart 2021 15:59
|Din görevlileri ve hayırseverler, 'İyilik Konutları Projesi'ne 366 bin liralık destek verdi
03 Mart 2021 10:42