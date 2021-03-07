Pfizer CEO'su, Kovid-19 aşısı olmadığı için İsrail'e gidemedi
İlaç devi Pfizer'in CEO'su Albert Burla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu almadığı için İsrail ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.
|07 Mart 2021 22:25
|+Aa- Yazdır
The Jerusalem Post'un yerel N12 televizyonuna dayandırarak verdiği habere göre, Burla ve gezide kendisine eşlik etmesi beklenen heyet üyelerinin ilacın ikinci dozunu almadıkları için ziyareti bir süreliğine ertelemek zorunda kaldı.
Gazeteye göre aşının ilk dozunu alan Burla, ikinci doz için gerekli sürenin dolmasını bekliyor.
Pfizer sözcüsü, heyet olarak İsrail ziyaretini bahar aylarının sonuna ertelediklerini belirtti.
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pfizer yetkilileri ile ülkede bir aşı üretim fabrikasının inşası için görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.
Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın Aralık 2020'de başladığı İsrail'de, aşısı olmayanlar ülkeye alınmıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi
07 Mart 2021 21:56
|Yunanistan Cumhurbaşkanı'na ayakkabı tepkisi
07 Mart 2021 17:51
|Salgın, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
06 Mart 2021 23:28
|Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi kabul edildi
06 Mart 2021 23:00
|ABD'nin Xiaomi'yi neden kara listeye aldığı belli oldu
06 Mart 2021 21:23
|New York'ta FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
06 Mart 2021 14:08
|Avrupa'yı Türkiye koruyor
06 Mart 2021 06:50
|ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak
05 Mart 2021 22:03
|Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı
05 Mart 2021 21:52
|Ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
04 Mart 2021 23:45