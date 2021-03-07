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Adana'da hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
 07 Mart 2021 22:35
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Adana'da hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Eren K'nin kullandığı 42 V 4283 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta sıkışan üç kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tır sürücüsü Eren K. ise hafif yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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