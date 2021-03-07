Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz, hayatını kaybetti
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz hayatını kaybetti.
|07 Mart 2021 22:45
|+Aa- Yazdır
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, hayatını kaybeden dekan yardımcısı Profesör Nurbiye Uz için taziye mesajı yayınladı. İşte Üniversiteden yapılan açıklama;
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz'u beklenmedik şekilde erken kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamıza Allah'ta rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Anadolu Üniversitesi ailesine baş sağlığı diliyorum.
Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Taziye Mesajı#AnadoluÜniversitesi #Taziye pic.twitter.com/QZqSNTAJuuAnadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) March 7, 2021
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mart 2021 23:57
|Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı
07 Mart 2021 22:28
|Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 düzenlemesi
07 Mart 2021 21:35
|Denetim takıldı, polise 'izin belgem henüz hazırlanmadı' dedi
07 Mart 2021 21:29
|Uzmanı uyardı! 'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'
07 Mart 2021 21:23
|Bakan Selçuk, Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti
07 Mart 2021 20:40
|Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek
07 Mart 2021 20:35
|1'i doktor, 3 kadın ürettikleri çilekleri dünyaya ihraç ediyor
07 Mart 2021 20:07
|Kaza geçirdi, felç oldu, hayata memur olarak tutundu
07 Mart 2021 20:05
|Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler
07 Mart 2021 18:58