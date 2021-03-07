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Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz, hayatını kaybetti

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz hayatını kaybetti.
 07 Mart 2021 22:45
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Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz, hayatını kaybetti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, hayatını kaybeden dekan yardımcısı Profesör Nurbiye Uz için taziye mesajı yayınladı. İşte Üniversiteden yapılan açıklama;

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz'u beklenmedik şekilde erken kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamıza Allah'ta rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Anadolu Üniversitesi ailesine baş sağlığı diliyorum.

Memurlar.Net
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