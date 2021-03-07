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92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasına ilişkin soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Aydın'da dün evinde ölü bulunan 92 yaşındaki kadının katil zanlısının, adliyeye sevki sırasında elindeki dövmenin görülmesinde bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için 2 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
 07 Mart 2021 22:54
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92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasına ilişkin soruşturma

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aydın'da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."
Anadolu Ajansı
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