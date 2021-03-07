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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
 07 Mart 2021 23:57
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu iller açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Koca paylaşımında, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu, kaçakçılıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularının değerlendirildiği güvenlik toplantısına katıldı. Soylu başkanlığındaki toplantı, basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat sürdü.

- İstanbul'da "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konaklama yerleri denetlendi

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında, İstanbul'da oluşturulan ekipler, Sancaktepe, Beylikdüzü, Esenler, Eyüpsultan, Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Fatih'teki otel ve diğer konaklama yerlerinde Kovid-19 önlemlerini denetledi.

Otellerin faaliyet izin belgeleri, çalışan personellerin maske, hijyen, dezenfektan kurallarına uyumu ile iş yerlerinin yemekhane kısımları kontrol edildi. Otellerin restoranlarını ve boş odalarını da denetleyen ekipler, müşteri kabul prosedürlerini inceledi.

- Kilis'te bir mahalle ve köyde muhtarlık seçimi yapıldı

Kovid-19 risk haritasında "yüksek risk" kategorisinde bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bir mahalle ve köy, muhtarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yeni kurulan Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ve Mehmetali köyündeki muhtarlık seçimi için Kovid-19 tedbirleri artırıldı. Oy kullanmaya gelen vatandaşların içeriye alınmadan önce ellerine dezenfektan sıkıldı, oy kullanma işlemleri sırasında maske ve mesafe kuralı gözetildi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı iki Çayköy ve Terzioğlu köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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