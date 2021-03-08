1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.
 08 Mart 2021 01:56
+Aa- Yazdır
Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'çok yüksek riski' gösteren 'kırmızı' renkte yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi kararf alındı. Yapılan açıklamada, Merkez Sevgi, Nevzat Kahraman, Bahçeşehir ve Gazi Özel Eğitim anaokulları, Dr. Ali İhsan Çuhacı, Raşit Efendi, Anafartalar, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş, Beyendik, Türkmen, Siğilli, Rasim Ergene, Bahçeşehir, Nevzat Kahraman ve Gazi Özel Eğitim ilkokulları ile Beyendik, Cumhuriyet ve Feride Mehmet Çuhacı, Rasim Ergene, Türkmen, Yekta Baydar, Nevzat Kahraman, Doğru Cevap, Bahçeşehir, Ahmet Yenice ve Gazi Özel Eğitim 2'nci kademe ortaokullarında yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

Özel Aden Anaokulu, Abdül Şavur, İnönü, Ali Kale ve Kardeşleri, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Şehit Er Akın Buluş, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir ve Aden ilkokulları ile Ali Kale ve Kardeşleri, Atatürk, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Süleyman Paşa İmam Hatip, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir, Aden ve Özel Batı ortaokullarında ise yüz yüze eğitime devam edileceği bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yabancı üniversite öğrenci sayısında hedef 200 bini aşmak
03 Mart 2021 22:42		 Yüz yüze eğitim ile ilgili 10 soru 10 cevap
03 Mart 2021 09:21
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi
03 Mart 2021 01:03		 Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
01 Mart 2021 21:52
Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı
25 Şubat 2021 22:23		 Boğaziçi Üniversitesi, eğitime çevrim içi devam edecek
24 Şubat 2021 21:12
Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu'nun ilk dersini verdi
20 Şubat 2021 15:16		 Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi
20 Şubat 2021 01:21
İstanbul Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
18 Şubat 2021 19:44		 Türkiye'nin uzay yolcuğu ODTÜ'de şekillenecek
14 Şubat 2021 20:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:56 - Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi00:03 - Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?00:01 - 8 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:54 - 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasına ilişkin soruşturma22:45 - Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz, hayatını kaybetti
22:35 - Adana'da hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü22:28 - Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı22:25 - Pfizer CEO'su, Kovid-19 aşısı olmadığı için İsrail'e gidemedi22:20 - MEB, adaylık kaldırma sınav tarihini açıkladı22:17 - Bakan Varank, AKINCI S-1 hava aracını inceledi22:02 - 'Aralıklı açlık' hekim ve diyetisyen kontrolünde yapılmalı
22:01 - Türkiye'de günlük kişi başı yaklaşık 15 gram tuz tüketiliyor22:00 - Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor21:56 - İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi21:35 - Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 düzenlemesi21:32 - Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor
21:29 - Denetim takıldı, polise 'izin belgem henüz hazırlanmadı' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?
8 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mavi 1
Tembel hayvan 2
keanu reeves 2
milli piyango haramdır 1
çay 1
keteman 1
korkuluk 1
Zaç yağı 2
kafası biraz değişik çalışıyor 3
antikor 1
SON İLANLAR
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK, 19'u Engelli 41 personel alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam