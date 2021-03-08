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FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerden ele geçirilen 2 milyona yakın dijital malzemenin yüzde 95,8'i çözüldü. Geri kalan kısmın bu yıl çözülmesi bekleniyor. Siber Suçlar Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekip belgeler üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.
 08 Mart 2021 06:40
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FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

Darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerden ele geçirilen dijital materyallerin çözümünde sona yaklaşıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2 milyona yakın dijital malzeme ele geçirildi. Hain örgütün deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının inkar stratejisini çürütmek için çok önemli olan bu deliller için Siber Suçlar Daire Başkanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Yargılamaların en önemli delillerini oluşturan dijital materyallerin çözümü için ayrıca 2017'de alımı tamamlanan "Yüksek Hızlı Delil İnceleme Sistemi"nin kurulumu sağlandı.

YÜZDE 95'İ ÇÖZÜLDÜ

Ekipler bir yandan FETÖ'nün ByLock'taki şifreli mesajlarının deşifresi için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da cep telefonlarından hard disklere, flaş belleklerden tablet ve bilgisayarlara uzanan dijital malzemelerin incelenmesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Şimdiye kadar da dijital materyallerin yüzde 95.8'inin incelemesinin tamamlandığı öğrenildi. Bu oranın 2019'da yüzde 91.01 olduğu öğrenildi.

Daha sonra bu materyallerde ulaşılan veriler, rapor haline getirilerek savcılığa ya da mahkemeye sunuluyor. Kalan dijital materyallerin de bu yıl içinde çözülmesi hedefleniyor. Bu arada, Yüksek Hızlı Delil İnceleme Sistemi ile sadece 2020 yılında 340 bin 212 materyalin incelendiği belirtildi. Öte yandan, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin peşi internet ortamında da sanal devriye ile bırakılmıyor. Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca 7/24 esasına göre yapılan sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal mecrada gelişen gündem ve konular ile FETÖ, PKK, DEAŞ, aşırı sol örgütler ve illegal gruplarla irtibatı tespit edilen hesaplar takip ediliyor. Yine devlet büyüklerine hakaret, uyuşturucu, çocuk istismarı ve yasa dışı bahis konularıyla ilgili paylaşımlar takip ediliyor. Bu kapsamda, sadece 2020 yılında 61 bin 897 suç konusu paylaşım yapan sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı. Bunun sonucunda da 30 bin 91 hesap kullanıcısı tesit edildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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