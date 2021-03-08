Kırmızı renkeki şehirlerin sayısındaki artış endişe veriyor

Kovid-19 salgınına karşı yerinde karar dönemi ile kontrollü sosyalleşmeye adım atan Türkiye, vaka haritasını kırmızıdan maviye çevirmek için seferber oldu. Vatandaşa yeni süreçte 10 kat daha fazla dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısını yineleyen uzmanlar, hizmete açılan yerlerde Bilim Kurulu'nun kuralları içeren Kovid-19 rehberine uyulmamasından şikayetçi.

HAZİRAN GİBİ OLABİLİRİZ

Yeni normalleşmede gelişmelerin geçen yıl haziran ayındaki gibi devam etmesi halinde bunun illerdeki vaka sayısına yansımasının kaçınılmaz olacağı vurgulandı. Son verilerde cafe, restoran gibi yerlerin etkisinin henüz olmadığı dikkat çekilerek kontrollü normalleşme bir hafta sonra net haritanın görüleceği ifade ediliyor. Ancak vaka sayılarındaki artış uzmanları endişelendiriyor.

KAPANMA KAÇINILMAZ

Özellikle büyük illere bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin gibi şehirlerde artışlar var. İstanbul bir hafta içinde kırmızıya döndü. Vaka artışı gözüken illerde kurallara uyulmaması halinde o illerin bir üst gruba çıkması kaçınılmaz. Vakaların yükselmesinin ardından bu illerde tekrar kapanmalar gündeme gelebilecek.

34 İL KIRMIZIYA DÖNEBİLİR

Son paylaşılan haritada turuncu olan 34 ilin, tedbirsiz davranılması durumunda çok riskli grup olarak bilinen kırmızı renge geçmesi kaçınılmaz gözüküyor. Yüzde binde 36-100 arası yer alan bu şehirler

arasında Ankara, Manisa, İzmir, Muğla, Ardahan, Erzurum, Kayseri ve Bursa da bulunuyor. Kurallara uyulmaması halinde, 100 binde 10-35 arası orta riskli bulunan ve sarıyla gösterilen Muş, Nevşehir, Yozgat, Tunceli'nin yer aldığı 19 şehrin ise yüksek riskli gruba geçme riski bulunuyor.

YASAĞI KENDİNİZ KOYUN

Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Hasöksüz, yasak kararlarını beklemek yerine yasakları vatandaşın kendisi koyması gerektiğini belirterek, "Avrupa ülkelerinde kasım aralık ayındaki yükselişe benzer bir durum. Orada bunun nedeni İngiltere kökenli varyant virüstü. Bizim ülkemizde de yükseliş bu varyant virüsün yaygınlığını gösteriyor. Sadece iş, eğitim gibi haller dışında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli. Kalabalık ve kapalı mekanlarda çift maske uygulanmalı" dedi.

Virüs fırsat kolluyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kafe ve restoranların açılmasıyla virüsün yayılmak için fırsat kolladığını söyledi. Akın şunları söyledi: "Mesafenizi uzak tutmanız ve lokantada ya da kafede kalma süresinizi kısaltmanız lazım. Kısa sürede işlerini bitirip, lokantadan ayrılsınlar. Bir bakıma virüs şu anda startta bekliyor. 'Ben biraz daha yayılma fırsatı bulabilir miyim' diye. Bunu engellemenin yolu hem işletmeciler hem de restoranlara giden müşterilerin alacağı önlemlere dayanır. Her halükarda 2021 yılı vatandaşlar ve işletmeler için kontrollü bir dönem olması lazım."