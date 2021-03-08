Riskli binaya tapu şerhi önerisi
Çalışmalarına 10 Kasım 2020'de başlayan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, dikkat çeken bir rapor hazırlıyor. Komisyonun Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, yüksek riskli binaların satışı ve kiralanmasına karşı yeni öneriler getireceklerini açıkladı.
|08 Mart 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun Komisyonu'nun Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu hazırlık aşamasında olan rapor hakkında bilgi verdi.
Buna göre, belediyeler taşıyıcı sisteminde kritik hasarlar tespit ettiği binaların gerekirse resen tahliyesini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, güçlendirme veya yıkım kararı alabilecek.
Komisyon çalışmalarını 20 Mart tarihinde tamamlayacak.
Raporunu kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
"Güvenli olmayan binalar için tapuda şerh düşülmeli" , "Riski yüksek binaların emlak vergisi de artmalı.." gibi öneriler Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor
06 Mart 2021 11:53
|Konut alırken dolandırılmamak için 5 soru 5 cevap
06 Mart 2021 09:43
|Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
06 Mart 2021 08:34
|Faizsiz konut düzenlemesi sisteme ilgiyi katlayacak
05 Mart 2021 19:30
|AFAD, ev alırken yapı güvenliğinin araştırılmasını tavsiye etti
04 Mart 2021 20:33
|Kredi kullandırım ücreti sınırı artırıldı
01 Mart 2021 09:04
|Türkiye'de 7 milyonu aşkın konutun deprem sigortası yok
28 Şubat 2021 15:27
|100 konuttan 57'sinin deprem sigortası var
27 Şubat 2021 08:54
|Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
25 Şubat 2021 08:10
|Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
24 Şubat 2021 10:24