81 kentte hayvanlara aşı ve sağlık taraması
|08 Mart 2021 07:14
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Genelgede, hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıklar nedeniyle toplum sağlığının ciddi tehdit altında kalabildiği vurgulandı. Buna göre; Türkiye'de bu yıl büyük ve küçükbaşlara 32 milyon 510 bin 539 şap ile 926 bin 43 şarbon; kedi ve köpeklere ise 594 bin 71 kuduz aşısı vurulacak.
Tüm illerde 661 milyon 12 bin 213 hayvan da sağlık taramasından geçirilecek. Ülke genelinde uygulanacak aşılama ve sağlık taraması; ilkbahar ve sonbaharda ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek.
Bakanlık ayrıca bünyesindeki veteriner hekimlere "hastalıkların genel karakterleri, tanı yöntemleri, numune alma ve gönderme teknikleri, şap hastalığıyla mücadele, kontrol ve biyogüvenlik ile Koyun Keçi Vebasına (PPR) ilişkin genel bilgiler" eğitimi verecek.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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