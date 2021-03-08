10 gün içinde günlük 15 bin vaka görülebilir
|08 Mart 2021 07:30
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Yerinde karar dönemiyle kaldırılan kısıtlamaların vaka sayılarına ilk etkisi, bu hafta sonuna kadar görülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı, illere göre 100 bin nüfusta görülen vakalarda, bir önceki haftaya göre gözle görülür artış yaşandı. Çok sayıdaki ilde kaydedilen bu artışların, kısıtlamaların kaldırılmasıyla süreceği, asıl sıkıntılı döneminse bundan sonra başlayacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre, günlük vaka sayıları bu ayın ikinci yarısından itibaren 15 bini aşabilir. Birçok ilin sağlık sistemi, bu rakamları kaldırabilecek altyapıya sahip olsa da 1 kişinin 5'ten fazla kişiye Covid-19 virüsünü bulaştırmasıyla toplumdaki salgın yükü artacak, bu da kısıtlamaları yeniden devreye sokacak. PCR testleri, kısıtlamalar varken bile "pozitif" yönünde artarak, alarm vermiş, bunda "mutasyon"lu virüsün etkisi saptanmıştı. Özellikle insan hareketliliğinin sık görüldüğü Karadeniz'deki vaka artışlarında mutasyona dikkat çeken uzmanlar, tüm ülkede benzer artışların yaşanacağını vurguluyor.
%2-5 BİZİ RAHATLATIR
Bakanlık kaynakları "Şu anda hasta ve vaka sayımız risk oluşturmuyor. Ancak 2-3 hafta içinde bu artışlar, ağır hasta sayılarına yansıyabilir. Testlerin pozitiflik oranı %4'lere kadar düşmüştü, şimdi %7-8 civarında. Pozitiflik yükümüz artıyor. Şimdi 7 ve 14 günlük periyotlara, yeni olguların hızına bakacağız. 100 binde 10 ile test pozitiflik oranında %2-5 arasında olursak, rahatlayacağız. Zira virüs artarsa, kısıtlamalar da geri döner" değerlendirmesi yaptı.
YÜCEL KAYAOĞLU
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