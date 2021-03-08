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Yöneticisi kadın olan daha hızlı adım atıyor

Çalışma hayatında kadın sayısının artması için adı konulmamış bir yarış var. Bu yarış, yöneticisi kadın olanlarda çok daha fazla.
 08 Mart 2021 07:45
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Yöneticisi kadın olan daha hızlı adım atıyor

Bütün araştırmalar gösteriyor ki, kadının olduğu çalışma hayatında verim daha yüksek. Yine benzer araştırmalarda kadının çalışma hayatına katılmasıyla dünyada sağlanan katma değer trilyonlarca dolar artıyor... Buna rağmen bütün dünyada, her şeye rağmen en büyük problemleri, kadının çalışma hayatında, aynı işi yaptığı erkekler kadar ücrete ulaşamaması, hak ettiği halde yöneticilik pozisyonunda erkeklerden geride kalması olarak öne çıkıyor. Ülkemizde ise son yıllarda kadının gerek girişimcilik, gerek iş hayatında yöneticilik pozisyonlarında hızlı bir artış yaşanmaya başladı. Bu konu gündeme geldikçe, şirketler "Bizde yönetici kadın oranı" diye başladıkları açıklamalarını artırdı, bu yönde bir farkındalık oluştu. Hatta kadın yönetici ve çalışan sayısı açısından adı konulmamış bir yarış bile söz konusu. Fakat bu yarış çoğu zaman 'sayıda' kalıyor ve kadın daha az ücretle hak ettiğinden daha düşük bir pozisyonda çalışmaya mecbur bırakılıyor. Son yıllarda ülkemizde çalışma hayatında cinsiyet eşitliği kavramına dair çalışmalar, 'iş adamı' yerine 'iş insanı' denilmesi noktasında amacına ulaşmış gibi görünse de kavram kargaşasının sürdüğü muhakkak. Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği, kelimeler yerine uygulamada yer bulmadıkça gerçek amaca ulaşmış olmayacak. Bir iş açığı için aranan insan kaynağı için kadın mı, erkek mi diye bakılmadığı zaman başarı gelecek.

Öte yandan sahibi ya da yöneticisi kadın olan şirketlerde, kadınların daha kolay yönetici olduğu, bu şirketlerde sosyal yönü ağır basan çalışmaların arttığı ve kadının emeğiyle ön plana çıktığı da bir gerçek...

KADININ EMEĞİNE IŞIK TUTTULAR

Kadının günlük hayatını yaşarken yaptıkları, el emeği, göz nuru eserleri çok değerli birer eser. Bu eserler, yine kadın yöneticiler tarafından gün yüzüne çıkarılıyor. Vereceğim birkaç örneğe Kale Grubu ile başlamak isterim. Merhum İbrahim Bodur'un vefatından sonra grubun yönetimini üstlenen Zeynep Bodur Okyay, şirketin yönetiminin yanı sıra, çevresini de kalkındırmak için çalışıyor. Çevre köylerdekilerin emeğinin değerlenmesi için kooperatifler kurulmasına öncülük eden Okyay, kadınların emeğini değerlendirdiği köylere Nevruz köyü ile devam etti. Şimdi de bu köydeki kadınlar el işlemelerinden gelir elde ediyor. Yine kadın yöneticiye sahip şirketlerden Metro ve CEO'su Sinem Türüng, ÇATOM bünyesinde çalışan kadınların ürettiği maskelerin satışını başlattığını duyurdu.

Türk Telekom, örgü bebekler yapan kadınların emeklerinin maddi değere dönüştürülmesi için kadınlara destek veriyor. Turkcell, 'Şartlar Eşit, Şanslar Eşit' diyerek yeni mezun kadın mühendislerin eğitim programylarıyla işe atılmasına destek sağladı. Aras Kargo da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu yönetiminde kadın istihdamına öncelik verenlerden.

KADIN YÖNETİCİ KARLILIĞI ARTIRIYOR

Başlıktaki sonuç bir iddia değil gerçek... Yapılan çalışma ve araştırmalar, kadının iş hayatına katılmasının emeğin değerlendirilmesinin yanı sıra, verimlilikte de çok önemli bir etki yaptığı gerçeği, araştırmalarla da ortaya çıkıyor. Türkiye'de toplam istihdamın yaklaşık yüzde 15'i perakende sektöründe çalışıyor ve bunun yaklaşık yüzde 25'i kadın. Bankacılık sektöründe yüzde 50'ye varan kadın çalışan oranı mevcut ve bu sektördeki kadın yönetici sayısı da diğer sektörlere göre epey yüksek. Dünya çapında yapılan bir araştırmada ise üst düzey yönetici rollerinde en az yüzde 30 oranında kadın bulunan şirketlerin net karının diğer şirketlere göre yüzde 6 daha fazla olduğu görülüyor.

HEDEF 10 MİLYON KADIN ÇALIŞAN DAHA

Kadın çalışan sayısının artması, dünyanın ekonomik iyileşmesi için de hayati önem taşıyor. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Başkanı Berna Öztınaz, OECD ülkelerinde iş gücüne katılım oranının yüzde 65'e yakınken, Türkiye'de bu oranın yüzde 31,9 olmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ediyor ve bu farkın ancak 10 milyon kadının iş hayatına katılmasıyla kapanabileceğini belirtiyor. Bu konuda bütün dünya ülkeleri çalışma yapıyor. G20 liderleri, 2025'e kadar iş gücüne katılım farkını yüzde 25 azaltmayı taahhüt etti. Bu gerçekleşirse küresel ekonomi 5,8 trilyon dolar kazanacak, bu rakam pandeminin yaralarını sarmada büyük katkı yapacak.

BANKACILIKTA KADIN ORANI HIZLI ARTIYOR

Kadın istihdamının bankacılık sektöründe çok yüksek olduğu çok bilinen bir gerçek. Kadın yönetici anlamında da oldukça iyi bir yere sahip bankacılık sektörü. Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı Suzan Sabancı Dinçer tarafından yürütülüyor. ING Bank, Pınar Abay'ın genel müdürlüğünde yıllardır önemli bir yer edindi Türkiye'de. Son olarak Aktif Bank'ta da Ayşegül Adaca, genel müdürlük görevine atandı. Daha önce de çok sayıda banka genel müdürlük koltuğunu kadınlara emanet etmişti. Sektörde kadın çalışan oranı yüzde 55 seviyesindeyken, Yapı Kredi ise bu oranın kendi bünyesinde yüzde 62 olduğunu açıkladı. Bankada kadın yönetici oranı ise yüzde 49,5 gibi yüksek bir oranda seyrediyor.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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